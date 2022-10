Hugo Sánchez sobre el Tata Martino: “Si lo sacan, yo tomo a la Selección Mexicana a 45 días del Mundial”

Los cuestionamientos hacia el Tata Martino continúan no solo por parte de la afición, sino también desde las altas esferas del fútbol. Su fiel detractor, Hugo Sánchez, volvió arremeter contra el entrenador argentino y hasta se postuló como un posible reemplazo.

El exfutbolista dio unas sorprendentes declaraciones en el programa Fútbol picante donde -además- insistió en la idea de retirar al exentrenador del Barcelona de la Selección Mexicana a pocas semanas del inicio del Mundial Qatar 2022.

Hugo Sánchez y rechazo hacia el Tata

Durante la conversación, los panelistas del programa de ESPN hablaban sobre las deficiencias del Tri y la imposible tarea de cambiar de entrenador a puertas de empezar el máximo torneo de fútbol.

Sin embargo, los conductores señalaron a Hugo Sánchez como una posibilidad, a la cual este se sumó: “Si me llaman y me dicen que lo sacan, yo tomo a la selección mexicana a 45 días del Mundial, pero no es cuestión mía”, señaló.

Esta no es la primera vez que el querido exjugador arremete contra Gerardo Martino. Sánchez ha cuestionado sus planteamientos, además de no haber llamado a ‘Chicharito' Hernández durante el proceso eliminatorio.

“Repito las mismas palabras que dijo el Tata: Yo lamento profundamente que el Tata Martino sea el director técnico de la selección nacional. Eso lo lamento profundamente (…) No me gusta un entrenador que no sea mexicano esté en la selección. Me encantaría que Víctor Manuel Vicetich sea el seleccionador de México para Qatar. Y si no, Miguel Herrera. Y si no, sería yo”, reveló en otras oportunidades.

Sánchez es un exfutbolista mexicano que ya estuvo a cargo de la selección entre 2006 y 2008, logrando el tercer puesto de la Copa América 2007. En su carrera como futbolista, jugó en el Real Madrid, donde ganó cinco veces consecutivas el campeonato.

Los cuestionamientos hacia Gerardo Martino

El equipo de Gerardo Martino jugará en el equipo C del Mundial Qatar 2022 junto con Argentina, Polonia y Arabia Saudita. No obstante, los partidos de preparación no han dejado satisfecho a la hinchada. Tras perder 3-2 contra Colombia y ganarle 1-0 a Perú en un ajustado partido, la prensa mexicana teme el desempeño de la Tricolor en esta edición del mundial.