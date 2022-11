Ibai empezará una dieta estricta para bajar de peso: "He fallado 70 veces y ahí voy otra vez"

Desde hace un tiempo, Ibai Llanos se ha mostrado preocupado por su aspecto físico. Por ello, ha vuelto a anunciar que Es intentará darle un cambio a su imagen. "Hoy, 31 de octubre de 2022,empiezo mi cambio físico", dijo este lunes a través de un tweet.

Asimismo, reconoció haber fallado en anteriores veces; sin embargo, sabe que esta vez será diferente. "He fallado setenta veces intentándolo teniendo todos los medios disponibles pero me la suda. Lo seguiré intentando".

Sin temor a lo que digan los demás, el streamer español ha revelado en diversas ocasiones que sufre de sobrepeso. Cabe resaltar que a inicios de año, Ibai se manifestó seriamente y demostró estar en contra de la gordofobia.

"Estoy un poco preocupado con el tema del outfit. Es una cosa que me genera inseguridad y estoy cansado de tener que aguantar comentarios constantemente alrededor de mi físico o de cómo visto. Es muy cansino", dijo en un directo.

Estaría analizando dietas y rutinas

No obstante, a través de un streaming, señaló que actualmente se encuentra buscando rutinas que tengan los objetivos que él necesita y analizando dietas que no le sean tan complicadas de cumplir. Es importante mencionar que Ibai no está haciendo el cambio por verse mejor estéticamente, todo lo contrario, lo hace para cuidar su salud.

Todo estaría haciéndolo de la mano de un entrenador personal, quien se encargaría de explicarle qué es lo mejor para tener un cambio físico efectivo. Además, confesó que ha decidido documentar todo el proceso mediante sus canales de Twitch y YouTube, esto con el único fin de que más personas que se encuentren en la misma situación puedan conocer un poco la experiencia.

