Ibai Llanos anuncia su retiro de Twitch: “En 2024 o 2025 dejaré de crear contenido”

El creador de contenido Ibai Llanos se ha convertido en uno de los mayores referentes de la plataforma de Twitch. Pese a ser considerado como el streamer número 1 de la red social morada, el influencer de 28 años ha confesado que ya piensa en abandonar el mundo del streaming.

Retiro sorpresa de Ibai

En una de sus recientes transmisiones en su canal oficial de Twitch, Ibai Llanos se animó a charlar con sus seguidores sobre un posible retiro de las plataformas en los próximos años.

“Muy probablemente me retire pronto, no me veo streameando de aquí a cinco años, pero no me voy a ir en 2023. Es más, en 2023, voy a streamear. El mensaje es ‘en 2023 streameo’. En 2026, muy probablemente no. La gente que me ve lo sabe. Desde 2022 llevo diciendo que muy probablemente en 2024 y 2025, deje de crear contenido en Twitch o lo haga de otra manera, o no streamee tanto como lo estoy haciendo ahora”, mencionó el creador de contenido español.





En julio del año pasado, el director general de KOI detalló que sus problemas de salud podrían ser la principal razón de su próximo retiro en 2024. “Tengo un problema en el ojo desde hace años y, básicamente, yo del izquierdo no veo nada, veo un 10%. Me han mandado a hacerme una resonancia magnética de la cabeza, mi peor pesadilla”, explicó.

Motivación por la Kings League

Según sus declaraciones, Ibai ha recuperado el interés por el streaming gracias al surgimiento de la Kings League. “Si no llega a ser por la Kings League, yo hubiese tenido un año muy malo, muy malo, en el que me he planteado seriamente, y lo sigo haciendo y me ha pasado este año, dejar de streamear, dejar de hacer lo que hago”, confesó el presidente de Porcinos Fútbol Club.

“Me he notado que tengo un límite, y sé que esto tiene fecha de caducidad pronto. Esto no quita que siga haciendo cosas, y tampoco es por tener más vacaciones”, aseguró el streamer vasco.

🟣 Ibai aclara el tema de su retirada:



"Muy probablemente, en 2024 o 2025 deje de crear contenido en Twitch o lo haga de otra manera". pic.twitter.com/BnYbJIgFan — Movistar eSports (@MovistareSports) March 27, 2023