Ibai Llanos dio detalles sobre el lugar de 'La velada 3': "No será en el Bernabéu ni en Barcelona"

Muchos de los seguidores de Ibai Llanos esperan que el creador de contenido haga algún anuncio oficial sobre 'La velada del año 3'. Sin embargo, el streamer no dio más detalles al respecto, aunque durante 'La Previa' en el canal de Skain, habló sobre las posibles sedes.

Y es que el español confirmó que ni el Bernabéu o Barcelona albergarán el evento. Asimismo, confesó que cuenta con otras alternativas y sabe que los fanáticos están 'hypeados' por la tercera edición.

Ibai sobre la sede de 'La Velada 3'

El éxito que consiguió Ibai Llanos con 'La Velada del Año 2', hizo que comenzara a planear la siguiente edición, razón por la cual el ganador del premio a 'Streamer del Año' en los ESLAND estaría ultimando detalles antes de hacer el anuncio en sus cuentas oficiales.

Mientras tanto, el creador de contenidos se encuentra enfocado en otros proyectos como la Kings League o la Superliga. Como se recuerda, Ibai fue invitado al programa de Skain para charlar un poco sobre LoL, pero también aprovechó su tiempo para revelar información sobre la tercera edición del popular torneo.

"Ya está terminada y vamos a anunciarla este mismo mes, en febrero", dijo Llanos en la charla con sus colegas. De igual forma, descartó que el evento será desarrollado en Barcelona.

Al igual que el Estadio Santiago Bernabéu, lugar donde juega el Real Madrid, club del que Ibai es hincha. "No va a ser en el Bernabéu porque no está terminado, no puedo esperar", confesó el streamer.

Es preciso mencionar, que entre las posibles sedes están Wizink y Vistalegre. Finalmente, confirmó que habrá un combate 'Top', por lo comenzaron a especular que el evento tenga a peleadores profesionales.