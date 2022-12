Ibai Llanos le responde a ElDed: “Si quieres un día te enseño cómo organizo, pienso y hago los eventos”

ElDed encendió la polémica hace unos días al hablar sobre Ibai Llanos y ahora este salió a responderle fuerte y claro. El español se cansó de la controversia que se había armado en torno a las declaraciones del youtuber, las cuales para muchos trataban de desacreditar su largo trabajo como streamer mundial.

¿Qué dijo ElDed sobre Ibai Llanos?

Hace unos días ElDed señalar que no podría decir tajantemente que el premio a mejor streamer debía ser para Ibai Llanos, pues este hacía un “show” a diferencia de otros creadores de contenido. Esto debido a la gran producción con la que cuenta Llanos para la realización de sus videos y eventos.

"Estamos dando el premio al streamer del año, no al 'wey' que parece televisión. No digo que Ibai no se merezca el streamer del año, ha hecho cosas muy chidas e ideas muy cool, pero no hay que demeritar el trabajo de streamers más normales solo porque uno haga un show aparte", cuestionó.

Lee también: Rewind Hispano 2022: ¿Qué famosos youtubers y streamers mexicanos están en el video?

La respuesta de Ibai Llanos

Las palabras de ElDed generaron rápida repercusión y los seguidores de Ibai Llanos se sintieron ofendidos alargando la polémica. A raíz de eso, el español quiso responder estos cuestionamientos defendiéndose de los ataques, los cuales para muchos trataban de desprestigiarlo.

"Dijiste que lo único que hacía era sentarme delante de la cámara en mis eventos, Es normal que haya gente que se enfade. Si quieres un día te enseño a cómo organizo, pienso y hago los eventos. Y así cuando quieras pruebas a hacer uno en tu canal", recalcó uno de los líderes de Twitch más reconocidos de todo España.

Sin embargo, la respuesta de Llanos no cohibió a ElDed quien también salió a defender su postura.

"No exactamente, dije que tenías todo un equipo que te ayuda a hacer todo lo demás para que tú solo te encargues de lo más importante. Que eso no te quita mérito, pero que sí te facilita más las cosas. Y que obvio no todos tenemos los recursos para hacer esto", enfatizó.

Lee también: Rewind Hispano 2022: Las mejores escenas de AuronPlay, Ibai, Jordi Wild, Rivers y otros