Ibai Llanos sobre el mal momento de Gerard Piqué en el Barcelona: "Se irá por respeto al club"

El F.C Barcelona está atravesando una de sus peores crisis en años, por lo que sus fanáticos no dudaron en expresar su descontento. Uno de los grandes responsables señalados por la afición es Gerard Piqué, por lo que el streamer español Ibai Llanos salió a dar su opinión sobre su socio.

El vasco cree que el jugador se marchará del club próximamente. Ibai fue contundente con su respuesta sobre Piqué, ya que considera que el defensa no está teniendo una buena temporada y su rol dentro del vestuario ha decaído.

Cree que Piqué se irá

"No tengo ningún tipo de duda que se irá", fueron las palabras de Ibai Llanos sobre la situación de su colega en KOI: "Esto es opinión, no información, sino no lo diría. Creo que es la primera vez en su carrera que se ha dado cuenta de que es suplente en el Barcelona", continuó.

"También es la primera vez que él ve que no es útil para el Barza", agregó el streamer. Como se recuerda, luego de la vergonzosa derrota ante el Bayern Múnich por 8 a 2, el defensa catalán comentó ante los medios que daría un paso al costado si es que la institución ya no lo necesitaba, y ahora el vasco considera que ese momento ha llegado. "El año pasado si era útil para el equipo, pero este año se ha dado cuenta de que ya no lo es", explicó.

Para finalizar, el español cree que la expareja de Shakira terminará marchándose del F.C Barcelona: "Yo sinceramente creo, y conociendo a Piqué, que se irá del Barza solo por respeto al club".

Gerard Piqué es uno de los elementos que más críticas se ha ganado por parte de la hinchada azulgrana, en especial, durante su último encuentro en la Champions League ante el Inter de Milán.