Ibai planea La velada del Año en Latinoamérica antes de retirarse: "Será en un lugar bastante especial"

Ibai Llanos ha hecho unas declaraciones por las cuales se ha hecho viral en los últimos días. El streamer español indicó que le gustaría mucho organizar el evento de boxeo ‘La Velada del Año’ en Latinoamérica.

Ibai Llanos habló sobre 'La Velada del Año' en Latinoamérica

La razón es que mucho de sus seguidores son de dicha parte del mundo y raíz de que los Premios ESLAND se celebraron en México, las personas en redes sociales le pidieron a Ibai Llanos que haga lo mismo que su colega, TheGrefg, y lleve su evento a Latinoamérica.

Estas innumerables peticiones no han pasado desapercibido por Ibai Llanos y por los organizadores del evento. Con respecto a esto, el streamer comentó lo siguiente: "Voy a ser totalmente sincero: esta Velada no va a ser en México. Tenemos un lugar bastante especial al que ir, un sitio en el que no solemos hacer tantas cosas".

Sin embargo, lo que sí aseguró fue de que en algún momento dicho evento de boxeo se realizará en Latinoamérica: "Pero puedo prometer que La Velada del Año, antes de que yo me retire de esta plataforma, se va a hacer en Latinoamérica. Eso lo puedo asegurar 100%.”, indicó es español.

Ibai Llanos aseguró que llevará 'La Velada del Año' a Latinoamérica

Incluso, Ibai Llanos expresó que no se piensa retirar del mundo del streaming si es que no cumple esta promesa: “Hasta que no haga esto, no me puedo ir de Twitch. Es una deuda que tengo".

Cabe recordar que este es un evento que organiza Ibai Llanos desde hace dos años. Las dos primeras fueron un éxito total llegando a ser más de 2 millones de personas en vivo. Por el momento, ya anunció que habrá un tercer evento, pero todavía no da detalles de cuándo será y quiénes serán los peleadores. Según Ibai Llanos, esta información la daría a más tardar en febrero.

Ibai quiere llevar la Velada del Año a Latam antes de retirarse🥊



"Hasta que no lo haga no me podré ir de Twitch. Es una deuda"🫶 pic.twitter.com/LHKne7Dy0r — Movistar eSports (@MovistareSports) February 2, 2023