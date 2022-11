Ibai sobre su cambio físico: "Quiero sentirme bien conmigo mismo"

Ibai sorprendió hace algunos días con una noticia que dio la vuelta al mundo. Según indicó el propio streamer, empezó un nuevo régimen alimenticio y está realizando ejercicios para bajar de peso.

El mismo creador de contenidos definió esta nueva etapa de su vida como uno de los mayores retos de su vida y está determinado a superarlo. Sus seguidores le mostraron su apoyo, esperando que puedan lograr su objetivo.

Decidido a completar su dieta

Luego del anuncio sobre su nueva dieta, Ibai Llanos parece mucho más determinado en conseguir un cambio físico, logrando inspirar a varias personas dentro de su comunidad de espectadores. El vasco los ha inspirado para que así puedan cumplir con sus metas.

En su más reciente directo, el streamer volvió a hablar sobre el tema y dejó muy claro que tiene la motivación suficiente como para completarlo. "No sé por qué, pero he hecho click y ahora estoy absolutamente concentrado en el reto", fueron las palabras del creador de contenidos de España.

Lee también: Premios ESLAND: Ibai rechaza nominación como mejor caster del año

"No es un reto de tiempo. No quiere perder 30 kilos en 2 meses, no quiero ser Superman, eso ya lo soy, no quiero ser Batman, no quiero estar fuerte... simplemente quiero tener disciplina y sentirme bien conmigo mismo", continúo hablando.

Pero algunos de sus fans estaban preocupados ya que no sabían si Llanos se sentía presionado de hacerlo, pero él respondió que no la hay, ya que no era una carrera contra el reloj. De igual forma, garantizó que lo seguirá intentando las veces que hagan falta, porque rendirse no estaría en sus planes.