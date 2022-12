Ibai raidea a Andynsane (ElZeein) en extendible navideño: "He tenido el mejor regalo de Navidad"

Andynsane, más conocido como ElZeein, se ha convertido en uno de los streamer más conocidos de Perú. Por ello, no sorprende que tenga tres nominaciones a los Premios ESLAND.

Pero, este último sábado 24 de noviembre, mientras realizaba su extendible navideño, recibió una agradable sorpresa. Ibai, quien estaba a punto de terminar su transmisión por Twitch, decide raidear a ElZeein y le pide a todos su seguidores que comenten "Ibai es el mejor streaming de Perú" en el chat del peruano.

Al principio, Andynsane no sabía de qué se trataba, pero luego algunos de sus fans le dicen que Ibai lo estaba viendo.

"Ni cag**** me está viendo. Tú estás loco. No me está viendo", fueron las primera palabras del streamer peruano.

"Acá la gente siempre mi trolea. Ayer también me dijeron: 'Andy, AuronPlay te está invitando a jugar Fall Guys'. Qué les pasa, dejen de trolearme", complementó.

Inmediatamente, los Carlitos le pidieron que entren al Twitch de Ibai, mientras que el español, la otro lado del mundo, le pedía a gritos que ingresará.



Ante tanta insistencia, ingresó al streaming de Ibai y su cara cambió totalmente, pues el ibérico sí estaba viendo su transmisión.

"ElZeein, Feliz Navidad, amigo mío. Disfruta de tu día, perro. Qué te vaya bien", indicó el creador de contenido.

Visiblemente emocionado, ElZeein le mandó un mensaje. "Ibai, amigo mío. Te admiro mucho. He votado por ti en todas las categorías de los ESLAND. Te admiro mucho, haces un excelente trabajo (...) Es un honor para mí, un 24, en Navidad, es en mejor regalo de Navidad", finalizó Andy.