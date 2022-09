Jean Deza: "Podía gastar 5 mil dólares por noche"

Jean Deza sorprendió recientemente por sus declaraciones al revelar el tipo de vida que llevaba en la época donde ganaba más dinero y donde era considerado como una promesa del fútbol peruano.

El jugador de futbol hizo un mea culpa de algunas de sus actitudes, aunque también arremetió contra la prensa de la farándula.

Como se recuerda debido a sus contantes indisciplinas tuvo muchos problemas con los clubes deportivos donde jugó.

Las noches de juerga de Jean Deza

Durante una entrevista a Franco Lostaunau en Charla Franca, recalcó que a él solo le gustaba salir con amigos, más no embriagarse: “Lo mío no era tomar, lo mío era la noche. Me gustaba estar con los amigos, estar en la discoteca, estar jodiendo, estar hasta tarde (…) lo mío no era tomar, lo mío era la noche... en una noche te podía gastar hasta 5 mil dólares”, reveló.

Asimismo, el exjugador de Alianza Lima reveló que en su época de mejor auge le ganó el ‘ego’.

“Lo que me ganó en esos años anteriores fue el ego. Comencé de nuevo a salir, como lo hacía en UTC, pero no tenía la prensa que tenía con Alianza porque me agarraron en situaciones que a un futbolista no se le debe agarrar”, indicó Jean Deza.

Jean Deza y su resentimiento con la prensa

En otra parte de la conversación, Jean Deza confesó que tiene un profundo respeto a la prensa deportiva, ya que siempre aceptará las buenas y malas opiniones referente a su juego. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la prensa de la farándula.

“Yo acepto mis errores y a los canales deportivos siempre los voy a respetar (…) El resentimiento lo tengo con los de espectáculos porque me encuentran tomando una cerveza en un restaurant con mi pareja, y no va a decir que me he tomado una cerveza, va a decir que me he tomado toda la Pilsen”, acotó.