Jesús ‘Tecatito’ Corona no será convocado a la Selección Mexicana y se perderá el Mundial Qatar 2022

Siguen las noticias sobre la Selección Mexicana. Esta vez es el turno de Jesús Corona quien va a continuar su recuperación en España, y es que corrió el rumor de que el ‘Tri’ había solicitado al Sevilla cederlo para que su recuperación sea con ellos. Sin embargo, esto no será así y ‘Tecatito’ permanecerá en el club con el objetivo de ir al Mundial de Qatar 2022.

'Tecatito' Corona seguirá su recuperación en Sevilla

Así lo hizo saber el propio entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, en una conferencia de prensa. Cuando le preguntaron sobre el mexicano y su recuperación, el argentino respondió lo siguiente: No tengo comunicación sobre eso, 'Tecatito' es jugador del Sevilla y el área médica es responsable de la recuperación de 'Tecatito' Si el área médica decide que el jugador estará mejor cuidado en su selección, lo determinará el área médica con el club, que es dueño del jugador”.

El argentino agregó esto sobre el futuro del mexicano: "Hoy no podemos contar con él por su lesión, pero lo que pase de cara al futuro del jugador tendrá que ver con áreas que no me competen porque el jugador todavía no está en mis manos".

Cabe recordar que viene recuperándose de una fuerte lesión que sufrió el pasado mes de agosto. En el entrenamiento del 19 de dicho mes 'Tecatito' Corona sufrió una fractura de peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo.

¿Llegará Jesús Corona a Qatar 2022?

Según muchos expertos en fisioterapia, esta lesión tiene un promedio de recuperación de entre 4 a 5 meses por lo que el jugador está luchando contra su lesión y contra el tiempo teniendo en cuenta que el mundial comienza el 21 de noviembre. El jugador es pieza importante en el sistema de juego de Gerardo Martino por lo que el comando técnico lo esperará hasta el último.