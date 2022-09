John Obi Mikel anunció su retiro del fútbol

Momento de colgar los botines. John Obi Mikel anunció, a través de un comunicado en redes sociales, que se retira del fútbol profesional a los 35 años.

John Obi Mikel se despidió del fútbol

En su comunicado subido a su Instagram, el nigeriano se mostró satisfecho por sus 20 años de carrera: "Todo lo bueno tiene que terminar. Miro hacia atrás en los últimos 20 años de mi carrera y debo decir que estoy muy satisfecho con todo lo que pude lograr y, lo que es más importante, con el ser humano que ayudó a formar”, indicó en un primer momento el exfutbolista del Chelsea.

Obi Mikel empezó su carrera en el Lyn Oslo de Noruega. Luego de tres temporadas, llegó al Chelsea, donde estuvo 9 años. Tras conseguir dos Premier League, tres FA Cup, una Copa de la Liga, una Community Shield, una Europa League y una Champions League, fue al Tianjin TEDA de China.

Luego de un par de años, volvió al Middlesbrough, después fue al Trabzonspor, Stoke City y Al-Kuwait.

Obi Mikel agradeció a todos

En el comunicado, agradeció a todas las personas que estuvieron presente durante estos años: "Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo inquebrantable de mi familia, entrenadores, clubes, entrenadores, compañeros de equipo y, lo que es más importante, mis fieles seguidores. Me apoyaste en mis altibajos, incluso en los días en que no estuve a la altura de tus expectativas. Digo muchas gracias", finalizó.