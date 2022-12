Jorge D'Alessandro cree que Benzema no estaba en condiciones competitivas para el Mundial Qatar 2022

Hace poco, Karim Benzema anunció su retiro de la selección francesa luego de no haber sido tomado en cuenta por el director técnico Didier Deschamps. Dicha decisión causó mucho revuelo en el mundo del futbol, por lo que en El chiringuito de jugones hicieron un debate acerca de este tema.

Jorge D'Alessandro estuvo como invitado especial en el show y opinó que el delantero del Real Madrid no se encontraba en condiciones competitivas para disputar un encuentro como el Mundial Qatar 2022.

"Benzema no estaba en condiciones competitivas"

La decisión de no hacerlo jugar a Karim Benzema en un partido tan decisivo, como lo es la final del Mundial Qatar 2022, definitivamente fue uno de los factores que hizo que el artillero anunciara su retiro de su selección de forma definitiva, sumado a la mala relación que tenía con Didier Deschamps.

Es por eso, que en el programa español El chiringuito de jugones recalcaron que habría ocurrido lo hubiesen puesto, siendo Alfredo Duro uno de los que creía que el resultado habría sido otro con el delantero del Real Madrid en el campo de juego. Sin embargo, Jorge D'Alessandro tenía opinión muy distinta respecto al tema.

"Lo hemos analizado en contrapartida con el Leo Messi de estos cuatro meses y yo pondría al Benzema de estos cuatro meses, y hay una cosa que si es cierta… Benzema no viene jugando", comenzó el ex portero argentino.

"Lleva un periodo previo a la competición que sembraría dudas. No está jugando Benzema", añadió. "Yo quiero decirte que si decíamos y vimos a un Messi que se prepara como Zidane lo hizo también… También no es menos cierto que Benzema no estuvo en condiciones competitivas", finalizó.

