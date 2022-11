Jorge Pedrerol y su contundente editorial: "Si España no gana el mundial, será un fracaso"

La Selección de España logró un resultado histórico al vencer 7-0 a Costa Rica en el inicio del Grupo E del Mundial Qatar 2022 y la reacción de la empresa ibérica esta entusiasma por lo que pueda hacer La Roja en la Copa del Mundo.

Sin embargo, algunos comunicadores ya empezaron a lanzar algunos dardos para meterle presión a los dirigidos por Luis Enrique. Jorge Pedrerol, conductor de El chiringuito, aseguró que si España no ganaba el mundial iba a hacer un escándalo monumental.

"Estoy leyendo todo, estoy escuchando todo, estoy viendo todo y hay euforia con la selección. Si España no gana este mundial, será un fracaso", indicó el periodista al empezar su programa.

Pero, coincidió con el resto de sus compañeros al aceptar que el partido de España fue de 10 puntos. "El partido de España ha sido increíble. Goleado jugando muy bien, muy bonito, presionando, con idea clara de lo que hay que hacer en este mundial. Pero, la pregunta es si Costa Rica sirve para evaluar el nivel de España. Lecciones, ninguna", complementó Jorge Pedrerol.

🇪🇸🏆❞𝑺𝒊 𝑬𝒔𝒑𝒂𝒏̃𝒂 𝒏𝒐 𝒈𝒂𝒏𝒂 𝒆𝒍 𝑴𝒖𝒏𝒅𝒊𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒊́𝒂 𝒖𝒏 𝒇𝒓𝒂𝒄𝒂𝒔𝒐❞.



👀 ¿Estás de acuerdo con @jpedrerol?



🔁 No

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 24, 2022

En esa misma línea Edu Aguirre afirmó la victoria de España ante Costa Rica "no le vale" y que el verdadero termómetro será ante Alemania.

"Yo creo que no. A mí no me cambia nada. Yo sé que España puede jugar así porque son bueno jugadores, pero para mí no me vale. Para mí el termómetro es el domingo. Alemania habrá perdido, pero es muy buen equipo", aseguró Edu.

❌"𝐍𝐎 𝐌𝐄 𝐕𝐀𝐋𝐄... el termómetro es ante Alemania"



😤Exigencia máxima de @EduAguirre7 con España tras arrasar en su debut. — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 23, 2022