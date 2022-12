¡Ni Messi, ni Maradona! 'Petón' de 'El Chiringuito': "Pelé es el mejor futbolista que he visto"

El mundo del fútbol se encuentra de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento de Pelé. Miles de fanáticos y futbolistas mandaron sus mensajes para despedir al Rey. En El chiringuito de jugones decidieron hacer un programa especial en honor a la leyenda del Santos y de la selección brasileña.

Lee también: Pelé murió a los 82 años: películas y documentales en streaming para recordar a la leyenda.

El periodista José Antonio Martín, mejor conocido por sus compañeros como 'Petón', le dedicó unas cuantas palabras al decir que fue el mejor futbolista que vio en el campo de juego.

'Petón' puso a Pelé en lo más alto

José Antonio Martín, más conocido como 'Petón', se presentó en El chiringuito de jugones para un programa especial dedicado a Pelé. Como se recuerda, el jueves 29 de diciembre se reportó que el excampeón del mundo falleció en un hospital en Sao Paulo.

Sus colegas comenzaron a relatar historias y recapitular los mejores momentos de la leyenda de fútbol de Brasil. 'Petón' también se expresó sobre la partida de exfutbolista del Santos: "Siempre digo lo mismo respectó a Pelé en comparación con los demás. Yo siempre diciendo, como el 'Loco' Gatti, que es el mejor futbolista que he visto".

Lee también: Pelé murió: recuerda las veces que jugó en Perú

"Además de Messi y de Maradona, hacen lo que yo hacía en el 'cole'. Te regateabas a seis y marcabas gol y lo hacías con profesionales. Es decir, lo que yo imaginaba de pequeñito, ellos lo llevaban a la consumación máxima, a la excelsitud", añadió.

"Pelé hacía lo que no imaginaba. Eso que hemos visto cuando no dejaba pasar en lugar de tocar el exterior, que es muy bonito y es lo que se me hubiera ocurrido a mi para sortear a Mazurkiewicz, no dejarla pasar y dar la vuelta, girar contra eje y chutar al otro palo", comentó.

🙌"𝐏𝐞𝐥é es el futbolista 𝐦á𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 que he visto, sin ninguna duda"



👏#PETÓN lo tiene claro en #ChiringuitoPelé pic.twitter.com/q1usDR3AF6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 29, 2022