José Damián González de 'El chiringuito' le envía duro mensaje a Luis Enrique: "Fracaso absoluto como entrenador, seleccionador y streamer”

El batacazo histórico de Marruecos al eliminar a España, luego de una tanda de penales en las que ninguno de sus jugadores pudo marcar, ha hecho mella entre el periodismo deportivo ibérico.

Jose Damián González, periodista de El chiringuito, no dudó en señalar a Luis Enrique como el principal responsable del fracaso de La Roja. Asimismo, aseguró que no le gustó para nada las declaraciones en su rueda de prensa, donde no ha dejado nada claro sobre su futuro.

Las declaraciones de Luis Enrique tras la eliminación

Como era de esperarse, las preguntas acerca del futuro de Luis Enrique como entrenador de España no faltaron en la conferencia. El asturiano aseguró que no pensaba en eso actualmente y que solo tenía en mente ir a casa a reencontrarse con su familia.

Lee también: Marruecos hace historia eliminando a España y las redes sociales explotaron

"Este no es el momento justo, ya lo sabes. Tengo más salidas que el metro. Ahora mismo tengo más ganas de llegar a casa y ver a mi gente y a mis perros y poder estar con ellos", respondió a RTVE.

“Supongo que, a partir de la próxima semana, tranquilamente cuando el presi estime oportuno, hablaremos de lo que realmente pueda importar del futuro, que me importa cero ahora mismo porque hay que asimilar esta decepción y llevarlo de la mejor manera”, agregó el entrenador.

José Damián González explota con declaraciones de Luis Enrique

José Damián González, periodista de El chiringuito, no aceptó las declaraciones del entrenador de España y lo ha calificado como lo peor del Mundial, pues le parece una falta de respeto que aseguro que tendrá muchas ofertas después del fracaso de 'la Roja'.

Lee también: Violentos disturbios se realizan en Qatar antes del España vs. Marruecos

“Ya está bien, es que es una burla. Que no es demagogia, no puede decir media hora después de este fracaso absoluto dentro y fuera del campo, como seleccionador, como entrenador y como streamer (...) Porque no puedes decir ‘es que yo tengo trabajo’”, explotó el tertuliano.