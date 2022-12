José María Gutiérrez de 'El Chiringuito': "Francia jugará al 100% en la final"

La previa de la final que sostendrán Argentina vs Francia por el Mundial Qatar 2022 ya comenzó. Es por eso, que la prensa internacional comenzó a debatir sobre qué equipo llegar mejor o cuál creen que podría ganar.

José María Gutiérrez aseguró que Francia no ha jugado al 100 %



Muchos periodistas en España aseguran que Francia es el favorito. Uno de ellos fue el panelista del programa El chiringuito de jugones, José María Gutiérrez, quien aseguró que el cuadro galo no ha demostrado el 100 % de su juego.

“Yo creo que Francia se ha ido dosificando cada vez que ha ido ganando partidos. Yo no le he visto jugar al 100 %. Yo creo que tiene más y si lo tiene que sacar, lo va a sacar en una final”, expresó el ex jugador del Real Madrid.

'Guty' indicó que Argentina llega a la final con lo justo

Por otro lado, el especialista habló de la situación de Argentina que, a diferencia de su rival, llega con lo justo a esta final: “Argentina está con lo justo. Está dando balones a Messi para que resuelva el partido y es que Argentina juega así”.

Asimismo, expresó que no tiene mucha variante en ofensiva y que los jugadores solo intentan buscar a Messi: “Si tú te fijas, cada vez que un jugador de Argentina coge el balón, levanta la cabeza y están mirando a Messi para ver qué es lo que hace él”.

Así como ‘Guti’, muchos periodistas españoles aseguraron que Francia es la candidata para llevarse el título de manera consecutiva. Pero, además, afirman que Argentina tiene una cierta dependencia a Lionel Messi y esto les puede costar muy caro en la final.

Como se recuerda, el partido entre Argentina y Francia se jugará este 18 de diciembre a las 10 a.m. horario peruano. Ambos equipos buscarán ganar su título número tres de copas del mundo.

