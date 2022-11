Josep Pedredrol sobre la lista de convocados de España: "Esta no es la Selección de España, es la Selección de Luis Enrique/España"

Este viernes 11 de noviembre, Luis Enrique dio a conocer la lista de 26 jugadores que representarán a la Selección Española en el Mundial Qatar 2022.

Lee también: ‘El hormiguero’: Luis Zahera confiesa que se sintió dolido por el titular de un diario

El estratega de la ‘Roja’ ha sido duramente criticado por la prensa española por la falta de nombres importantes en su convocatoria, como el defensa del PSG Sergio Ramos y el arquero David De Gea. Uno de sus detractores es Josep Pedredol, conductor de ‘El chiringuito’.

El presentador de televisión criticó que el exestratega del Barcelona no incluyera jugadores del Betis, tras la gran campaña del club español.

“La lista más aburrida de la historia de la historia de los mundiales. Me sorprende ese mal ninguneo al Betis. El Betis ha hecho una campaña espectacular y el ninguneo al Betis es terrible, que no esté Borja Iglesias no lo entiendo, que no esté Canales tampoco lo entiendo. Bien Ansu Fati porque aporta muchas cosas, tiene gol, es un jugador muy importante”, empezó diciendo el periodista deportivo.

Asimismo, Pedredol llamó a la lista de convocados como la Selección de Luis Enrique, pues considera que esta no representa al fútbol español.

“Aquí hay algo muy importante. Esta no es la Selección de España, es la Selección de Luis Enrique/España. Él se siente líder, está contento siendo líder y los jugadores además agradecidos”, finalizó.

🤣"𝑬𝒔𝒕𝒂 𝒏𝒐 𝒆𝒔 𝒍𝒂 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑬𝒔𝒑𝒂ñ𝒂, 𝒆𝒔 𝒍𝒂 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑳𝒖𝒊𝒔 𝑬𝒏𝒓𝒊𝒒𝒖𝒆/𝑬𝒔𝒑𝒂ñ𝒂"



🧐¿Qué opina @jpedrerol de la lista de Luis Enrique? Su primera reacción, en #SportPlus. https://t.co/uy59B6u3qp pic.twitter.com/PQZjNvrVml — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 11, 2022

¿Quiénes conforman la lista de convocados de España?

Los jugadores que representarán a la Selección Española en la Copa del Mundo 2022 son:

Porteros: Unai Simón, Roberto Sánchez, David Raya.

Defensas: Carvajal, Azpilicueta, Laporte, Eric García, Pau Torres, Guillamón, Jordi Alba y Gayà.

Centrocampistas: Busquets, Rodri, Koke, Marcos Llorente, Gavi, Pedri y Soler.

Delanteros: Morata, Asensio, Ferran, Olmo, Sarabia, Nico Williams, Yeremy Pino y Ansu Fati.

Si @LUISENRIQUE21 fuera justo con la lista de la selección española pic.twitter.com/24ueEZ94CM — MSG (@miguelseninjr) November 10, 2022