Joven pierde oportunidad de conocer a Messi por no acompañar a su madre a realizar un trámite

Hinchas de Argentina y de todas partes del mundo buscan tomarse una fotografía con Lionel Messi, campeón del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, un joven argentino perdió la oportunidad por no acompañar a su madre a realizar un trámite.

El joven de nombre Fela en Twitter, compartió en sus redes que su madre y su pareja ingresaron a la casa de Lionel Messi para tomarse una foto con él y su esposa Antonela Rocuzzo.

El joven no pudo conocer a Lionel Messi

Graciela Molina, la madre del joven, compartió en su grupo familiar de WhatsApp que conoció a Lionel Messi y su esposa Antonela Rocuzzo.

Según la historia del joven, su progenitora le pidió que la acompañara a hacer trámites a Funes, lugar donde también se encuentra la casa de Messi y su familia.

“Mi vieja hoy me pidió que la acompañe a Funes a hacer un trámite, no podía y terminó en la casa de Dios. Literal falté a la escuela y vino Messi”, escribió el usuario y compartió capturas de pantalla de las fotos de su madre en el chat de la familia.

“Messi salió y les hizo una seña para que se acercaran, y bueno los confites pasaron, Lionel es lo más grande que hay”, explicó Fela, quien también compartió un video de su madre entrando a la casa del astro argentino.

La madre contó su experiencia

Graciela Molina contó en una entrevista con Infobae cómo fue entrar a la residencia del futbolista junto a su novio Tatín.

“Yo no quería entrar a la casa, mi novio entró y lo abrazó, lo besó. No te puedo explicar la calidez y la humildad de ellos, re tranquilos y amorosos. Fue un minuto. Yo no quería ni tocarlo, para no invadirlo. Lo único que dije fue: ‘¿hacemos una selfie?’”, contó la mujer.

“Y Antonela, con toda su humildad, como que se corre porque pensó que la selfie era solo con Leo y yo le dije, ‘no Anto, ponte vos también’. Así que saqué la foto y les dije: ‘son lo mejor del mundo, son únicos, se merecen lo mejor, disculpen’”, declaró para el medio.

¡INCREÍBLE! @felascocco no pudo acompañar a su mamá a hacer un trámite en Funes. ¿De qué se perdió? De nada: sólo de conocer ¡A LEO MESSI! 😱🤯 pic.twitter.com/ltajnfEzJt — SportsCenter (@SC_ESPN) December 27, 2022