Juan Carlos Oblitas y Ricardo Gareca: el dúo que volvió al Perú a un Mundial tras 36 años

Tras confirmarse la salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana, otro referente que también se va de Videna es Juan Carlos Oblitas. El ‘Ciego’ expresó a través de un comunicado que deja a disposición su cargo de director deportivo tras no encontrar “reciprocidad” de parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para continuar ejerciendo sus funciones.

“Desde que mi situación contractual terminó, he tenido siempre la intención y predisposición de continuar en el cargo, para retomar el proyecto que se inició hace más de siete años. Lamento no haber encontrado reciprocidad por parte de la FPF en esta intención, por lo que me toca concluir con esta linda etapa de mi carrera profesional”, expresó el exdirector deportivo de la FPF.





Comunicado de Juan Carlos Oblitas.

Juan Carlos Oblitas fue clave en la llegada de Gareca a la selección

Oblitas fue el principal responsable de la llegada del ‘Tigre’ a la dirección técnica de la ‘bicolor’. El exentrenador de fútbol fue el encargado de presentar a la prensa y la afición al estratega argentino en el 2015 con la ilusión de volver a Perú a una Copa del Mundo 36 años después.

Durante los siete años que el ex Vélez Sarsfield estuvo al mando de la ‘blanquirroja’, el ‘Ciego’ respaldó a Gareca durante los momentos más difíciles de la selección.

En las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, cuando Perú se encontraba al fondo de la tabla y sin chances de clasificar a la Copa del Mundo, continuó confiando en el ‘Tigre’ y lo mantuvo en el cargo. Asimismo, para las Eliminatorias a Qatar 2022, respaldó al argentino a pesar de que la ‘bicolor’ solo hizo un punto de 15 posibles en las primeras cinco fechas.

Aunque no se consiguió el objetivo de clasificar a Perú a un Mundial por segunda vez consecutiva, Juan Carlos Oblitas y Ricardo Gareca fueron piezas claves para convertir a la selección peruana en un equipo competitivo.