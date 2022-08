Juan Reynoso: las mejores frases en su presentación como DT de la Selección Peruana

"Llego como cabeza, y alguno se va a reir, pero me interesa venir, sumar, que me vean como alguien que lo que pudo aprender en la vida lo pueda plasmar y transmitir a nuevas generaciones"

FPF

"Me encuentra maduro, muy tranquilo en situaciones no solo de vida, sino en momento que, como todos, evolucionamos en nuestras profesiones y uno está más convencido ede lo que hace. A lo largo de nuestra carrera vamos modificando la metodología. Me encuentro en mi mejor momento en cuanto a tranquilidad"

FPF

"Lo que marca si eres convocado o no, no es tu edad, sino tu presente. No he tenido suerte de hablar con Jefferson ni Paolo, pero si recuperan su nivel, las pupertas están abiertas. Los jugadores con lo que he hablado están con sed de revancha. El presente de cada quien va a marcar si es convocado o no, más allá de un perfil".

FPF

Reynoso sobre Lapadula: "Es un ganador, es un tipo que contagia. Es uno de esos delanteros que, como defensa, no quieres enfrentar. Usa dos perfiles, siempre golpea. Es '9' con buen presente y Dios quiera se pueda mejorar su mejor presente en estos años clasificatorios"

Captura RPP

"Las cosas pasan por algo. Se da la coincidencia de que no tengo club, que lastimosamente Ricardo sale. Se da la oportunidad de negociar y siempre dije que mi sueño era estar acá"

FPF

Juan Reynoso fue presentado como nuevo técnico de la Selección Peruana y tuvo su primera conferencia de prensa para contar un poco del plan de acción que tendrá al mando del equipo de todos. El 'Cabezón' mencionó que es un sueño cumplido estar al mando de la Bicolor y que ni ganar la Champions League se compara con llevar a tu país a un mundial.

"Con Ricardo Gareca, más allá de conversaciones que uds mencionan, nunca trascendió, él fue un par de veces a Arequipa y me lo comentó. No la vez que vine a Videna y se publicó la foto. Sería 2014 o 2015, me veía como potencial técnico a mediano, largo plazo y se dio hoy", mencionó el ex técnico de Melgar cuando fue consultado por su relación con el 'Tigre'.

Juan Reynoso recordó su paso en la Selección Peruana bajo el mando de Juan Carlos Oblitas, haciendo énfasis en que fue su mejor momento con la Bicolor. "Esa parte es imborrable. No diría que tengo revancha, sino una oportunidad más. Es difícil haber jugado y dirigido a tu selección, por eso siento que es especial y un sueño de vida".



El estratega de 52 años ha ganado títulos con Bolognesi, Universitario de Deportes y Melgar en el Perú, así como en el extranjero con Cruz Azul. Juan Reynoso llega a la Selección Peruana en el mejor momento de su carrera y tendrá el gran objetivo de igualar o superar lo hecho por Ricardo Gareca.





𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗘𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗 📸



Juan Reynoso posó por primera vez como entrenador de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 y quedó listo para el nuevo reto de cara a las Clasificatorias para la Copa del Mundo 2026.



¡Con todo, Juan Máximo! #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/rVDS8Cagax — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) August 3, 2022