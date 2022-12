Juanma Rodríguez cree que Diego Simeone debe de dar un paso al costado

La relación entre la directiva del Atlético de Madrid y Diego Pablo Simeone está en su peor momento. El equipo no ha tenido un buen desempeño y algunos aficionados piden que contraten a otro entrenador para hacerse del cargo, razón por la cual Juanma Rodríguez estuvo presente en el programa El chiringuito de jugones para compartir su opinión al respecto.

Lee también: ¡No la quieren! Recolectan firmas para que Julián Álvarez termine con su novia tras tratar mal a un grupo de niños.

'Debe de dar un paso al costado'

La continuidad de Diego Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid ha sido uno de los temas más comentados en España. Como se recuerda, el colchonero fue eliminado de la Champions League, y en la Liga de España cuentan con pocas chances de llevarse el título.

Además, hay algunos jugadores que han expresado su deseo de irse de la institución en búsqueda de mejores oportunidades. En El chiringuito de jugones, uno de los colaboradores reveló que el 'Atleti' le ofreció al 'Cholo' irse, pero él terminó rechazando la propuesta de los directivos.

Lee también: Diego Simeone sobre su salida del Atlético de Madrid: "Esperemos poder continuar como estos 11 años".

"Realmente, la operación no tiene por donde cogerse por ningún lado, por ningún lado. Por parte del club, porque no tiene sentido que descubras tus cartas, si es verdad que tienes a Luis Enrique y el 'no', la negativa de Simeone, ya te aparca a Luis Enrique ahí, salvo que decidas echarle", comentó Juanma Rodríguez.

Ante esta noticia, el periodista comprende la situación por la cual atraviesa el equipo, pero señala que el entrenador debe de retirarse. "Si ha acabado mi etapa en el club, pues yo tengo que dar un paso hacia atrás por responsabilidad atlética, porque si no el 'Cholo' Simeone es uno más, un entrenador más", finalizó.

Sus compañeros comparten su opinión, ya que la escuadra colchonera no ha mostrado mejoría y las trabas en las negociaciones solo generan más incertidumbre.

😮 ❞𝐒𝐈𝐌𝐄𝐎𝐍𝐄 𝐭𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢́𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐚𝐫 𝐮𝐧 𝐏𝐀𝐒𝐎 𝐀𝐓𝐑𝐀́𝐒 por responsabilidad atlética".



💣 ¡Ojo cómo llega @juanma_rguez a #ChiringuitoSimeone! pic.twitter.com/sheYBMUXuo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 28, 2022