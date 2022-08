Jürgen Klopp: "No entiendo como Barcelona gasta sin tener dinero"

Jürgen Klopp, actual entrenador del Liverpool, se sumó a la lista de alemanes que critican al club azulgrana por el mal manejo del mercado de fichajes para la nueva temporada. Julian Nagelsmann, técnico del Bayern Múnich, Uli Honess, presidente de honor del club muniqués y Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea también expresaron su malestar al no entender que estaría pasando en la interna del Barcelona, ya que siguen haciendo contrataciones sin tener dinero.

En una entrevista para la revista Kicker, el estratega alemán no dudó opinar y mostrar su molestia al respecto. "No entiendo lo del Barcelona por varias razones. Si me dices que no tengo dinero, entonces ya no gasto nada. Lo estoy viendo como un fanático del y no lo entiendo", dijo fuertemente Klopp.

Según Klopp, el Barcelona estaría en peligro

Para Jürgen Klopp, el Barcelona estaría en peligro y se estaría jugando la vida al arriesgar de esa manera sus ingresos y su futuro, sólo por hacer buenos fichajes esta temporada. El alemán aseguró que no siempre habrá alguien que pueda salvar el barco.

"El único club que conozco que una vez vendió el estadio y otros derechos por adelantado fue el Borussia Dortmund. Aki Watzke, el director ejecutivo del club, tuvo que venir en el último segundo y salvarlo todo. Y no sé si hay un Aki Watzke en Barcelona", sostuvo el estratega.

El buen trabajo de reestructuración de Aki Watzke

Aki Watzke es el actual director general del Borussia Dortmund, el alemán llegó en 2005 para poner orden y reestructurar económicamente el club, esto tras malas decisiones de la directiva anterior, en la cual era tesorero.

Unas de las decisiones tomadas por Watzke fue cambiar el nombre del estadio, pero no sólo eso, las contrataciones costosas fueron evitadas, por lo que decidieron darles lugar a los juveniles.