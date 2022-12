Kun Agüero le envía mensaje a DjMariio tras el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022

La Selección Argentina es la nueva campeona del mundo luego de imponerse a Francia en la definición de penales y Sergio ‘Kun’ Agüero no dudó en dedicar el título al youtuber español DjMariio.

Fue durante la transmisión del canal oficial de Twitch de la Asociación del Fútbol Argentino (@afastudio), el exseleccionado se acordó de dejarle un mensaje a DjMariio, quien compartió su pronóstico de la final a favor de Francia.

“A vos, que alentaste por Brasil, Argentina salió campeón del mundo. Somos campeones del mundo, la tenés adentro”, mencionó Agüero.

El inicio de la enemistad entre Kun Agüero y DjMariio

Como se recuerda, tras su retiro del fútbol profesional, el Kun Agüero decidió incursionar en el streamer y las redes sociales. El argentino hizo grandes amistades, empezando con DjMariio y con Ibai Llanos.

Sin embargo, durante el Mundial Qatar 2022, parece que se ha creado una rivalidad con el primero, pues este se mostró en contra de la celebración de los jugadores argentinos en la cara de los neerlandeses tras la tanda de penaltis en cuartos de final. Ante ello, el argentino le respondió que vaya a jugar FIFA.

Luego de este momento, ambos se reunieron en un stream con Ibai Llanos. DjMariio se presentó con la camiseta albiceleste, pero el exculé se mostró muy molesto. “Me caés para el or…. Nada más. Y te lo digo acá”, señaló.

Tras estas palabras, el influencer español aseguró que no sabía por qué el argentino estaba con esa actitud. “No entiendo por qué Kun. No sé qué te he hecho”, respondió confundido el fan del Real Madrid.

Creo que todos pensaban que era un chiste, y el único que hablo enserio fue el Kun.



Sigo sin entender qué pasó.

Me parece absurdo que solamente porque DJ Mariio diga “Voy con Brasil”, Agüero se ponga así.



Algo más paso y no lo sabemos.



pic.twitter.com/po0uas4sBk — Toto Bordieri (@totobordieri) December 16, 2022