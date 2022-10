Liga MX: Cuauhtémoc Blanco exigió que haya más futbolistas mexicanos que extranjeros

América se fue eliminado en manos del Toluca por las semifinales de la Liga MX. Previo a este decisivo encuentro, Cuauhtémoc Blanco habló para un medio deportivo sobre la actualidad del América, club en donde es ídolo, además hizo un pedido exclusivo para que cada vez haya menos extranjeros y sean los jugadores nacionales quienes tengan más protagonismo.

Cuauhtémoc Blanco hizo un pedido exclusivo

Con respecto a este último tema, Blanco fue muy preciso y exigente: "Es bien difícil, por eso siempre he peleado por que se quiten todas las plazas de extranjeros y que den oportunidades a jugadores mexicanos, siempre están luchando por una oportunidad y te mandan a otro equipo”.

Además, se puso como ejemplo, ya que siente que en su momento también se vio relegado por un jugador extranjero: “A mí también me lo hicieron, me costó mucho y llegó un momento en que me desesperé, a muchos entrenadores les dio miedo debutarme y meterme como titular".

El ídolo del América aprovechó también para referirse a lo que había hecho durante el torneo su equipo: Me ha gustado muchísimo (el estilo de juego de América), he bajado a los vestidores a platicar con Tano, es un gran amigo, era lo que le faltaba al América, unión de grupo, no hay estrellas, eso le faltaba al equipo, correr, luchar porque hoy por hoy el que no corre no debe jugar futbol".

Cuauhtémoc Blanco habló sobre la selección de México

En entrevistas anteriores el exjugador del América criticó el momento por el que atraviesa la selección de su país: “No tengo pelos en la lengua y digo las cosas como son, yo tampoco veo bien a la selección, pero tengo fe que se pongan las pilas, porque hay la calidad, pero ahora hay que unirnos, ellos mismos se tienen que unir, junto con él entrenador para sacar esto adelante, porque los últimos partidos sí es de tristeza ver a la Selección Mexicana. Hay calidad, pero falta que se pongan los pantalones”.

🗣️ Cuauhtémoc Blanco sobre el jugador mexicano en #Qatar2022



"Llámese Argentina o el que sea... Somos 11 contra 11 y de a como nos toque" 🇲🇽💪🏼 pic.twitter.com/E57bjtzSBG — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 19, 2022