Lionel Messi sigue siendo noticia, pero esta vez no es referente a sus habilidades dentro del campo, sino sobre una de sus últimas adquisiciones millonarias. Y es que, el argentino compró una mansión en la Isla de Ibiza. Esta decisión le ha venido causando dolores de cabeza, descubre por qué.



La nueva mansión de Lionel Messi

El delantero del PSG pagó 11 millones de euros en una finca de 16.000 m², una mansión de 568 m² y una gran piscina de casi 100 metros. El terreno se encuentra en el municipio ibicenco de Sant Josep, la finca cuenta con un gran jardín y de más lujos que el argentino y su familia ostentan.

Ibiza es uno de los lugares favoritos de Messi y su familia para vacacionar, es por eso que siempre suele darse una escapada cuando tiene tiempo libre y a finales de temporada. Sin embargo, lo que parecía ser una buena inversión, terminó siendo una auténtica pesadilla.

La mansión no tiene licencia

Según informó 'Ya es Mediodía', de Telecinco, el Ayuntamiento de Sant Josep negó la licencia final de obra y la cédula de habitabilidad, debido a que los anteriores dueños de la propiedad ampliaron la casa y construyeron dos habitaciones en el garaje que no aparecen en los planos iniciales.

El futbolista ahora cuenta con una propiedad que no tiene ni cédula de habitabilidad ni licencia de obra debido a estos cambios no declarados. Por su parte, Messi ha dejado el caso en las manos de sus abogados, quienes ya están trabajando para comunicarse con el Ayuntamiento para dejar en claro que no tenía conocimiento de la situación irregular de la vivienda y que está dispuesto a solucionar los problemas para legalizar el terreno. Hasta el momento, la única solución adecuada es derribar las habitaciones para poder solicitar el permiso correspondiente.