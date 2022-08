Este 17 de agosto se cumplen 17 años del debut de Lionel Messi en la Selección Argentina en un amistoso contra Hungría. Los ojos estaban puestos en el joven debutante, quien ya había jugado para el primer equipo del Barcelona y hecho un gran papel en el Mundial Sub-20.

Era el nacimiento de la nueva estrella de Argentina, después de Diego Armando Maradona. Sin embargo, no fue el inicio soñado y mucho menos el más largo. La 'Pulga' fue expulsado a los pocos segundos de ingresar al campo.

El insólito debut de Lionel Messi

El debut de Lionel Messi a los 18 años fue todo menos perfecto. La joven promesa ingresó en el segundo tiempo a los 18 minutos. De esta manera, se unió al equipo donde ya figuraban nombres como Maxi Rodriguez, Lisandro López, D’Alessandro, Lucho Gonzáles, entre otros.

Apenas había tenido contacto tres veces con el balón, cuando el jugador húngaro Vilmos Vanczák lo jaló de la camiseta. Messi, para soltarse de la marca, lanzó su brazo, rozando apenas el cuello del rival. Como era de esperarse, al sentir el contacto, el futbolista europeo cayó al suelo. El alemán Markus Merk interpretó la jugada como agresión y expulsó al argentino a solo 45 segundos de haber ingresado.

El joven de 18 años salió llorando del terreno de juego, desilusionado por un debut fatídico con la camiseta de Argentina. Parte del comando técnico lo intentó calmar. Asimismo, le mostraron su apoyo.

Han pasado ya 17 años de esto.



Messi recibió el apoyo del comando técnico

Lionel Messi no declaró después del juego. Solo cuando estuvo en Barcelona declaró que no fue el debut esperado y no pensó que recibiría una sanción tan exagerada por parte del árbitro.

Por su parte, sus compañeros y el comando técnico le brindó su respaldo. “Lo que lloraba. La verdad que cuando terminó el partido, los compañeros lo apoyaron, aunque lo que lo terminó calmando fue cuando Pekerman le prometió que iba estar en la próxima convocatoria”, explicó Hugo Tocalli, en ese entonces asistente técnico.

Pekerman, el entrenador de la albiceleste le brindó todo su apoyo: “Son cosas del fútbol. No vamos a cambiar la opinión que tenemos sobre vos y vas a estar con nosotros en el próximo partido”.

16 años después, Messi ya es el máximo artillero de la Selección Argentina con 76 goles. Además, fue capitán del equipo que levantó la Copa América 2021.