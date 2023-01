Lionel Messi se molestó con el Kun Agüero por descuidar su salud durante los festejos en el Mundial

Lionel Messi y la selección Argentina se consagraron campeones del mundo durante el Mundial Qatar 2022. Tras levantar la copa en Doha, las celebraciones no se detuvieron y uno de los más emocionados fue el exfutbolista Sergio ‘Kun’ Agüero, quien no solo acompañó a los jugadores, sino, además, bebió con ellos hasta más no poder.

La llamada de atención de Lionel Messi al Kun Agüero

El ex jugador del Manchester City olvidó completamente los problemas cardíacos que lo llevaron al retiro y festejó con todos sus compañeros.

Durante una charla en su canal de Twitch, Agüero reveló que su fiel amigo Lionel Messi lo regañó por no medirse durante las celebraciones.

“Tomé mucho, pero estaba sin comer, por eso me pegó. Éramos campeones del mundo. Si me pasaba algo, que sea ahí”, contó Sergio Agüero durante la transmisión.

“En un momento, Leo se enojó y me dijo: ‘Pará'. ¿Cómo pará? Somos campeones del mundo. Estaba tan feliz…”, sostuvo el ahora streamer.

¿Cuándo regresa Lionel Messi a Francia?

Lionel Messi se reintegrará al PSG mañana miércoles 4 de enero. Tras ganar la copa del mundo con Argentina, el rosarino se tomó dos semanas de vacaciones y se perdió dos partidos con su club, una victoria contra el Racing de Estrasburgo y una derrota ante el Lens.

A pesar de su regreso esta semana, Messi no estará en condiciones para el próximo partido que se llevará a cabo este viernes contra el Châteauroux por la Copa de Francia. Por lo que, su regreso sería el 22 de enero ante el Angers por la Ligue 1.