Loris Karius tapará frente al Manchester United en medio de una crisis de porteros en el Newcastle

Los aficionados del fútbol recuerdan a Loris Karius por sus errores ante el Real Madrid cuando defendía los colores del Liverpool en la final de la Champions League 2018. El portero regresará a los tres palos en la Carabao Cup frente al Manchester United este domingo 26 de febrero.

El exguardameta del Liverpool debutará en el Newcastle United después de llegar como agente libre el verano pasado.

Lee también: ¿Boca o River? ¿Messi o Maradona? ChatGPT y sus respuestas sobre el fútbol argentino.

La previa: Newcastle United vs Manchester United Final Carabao Cup

Los 'Red Devils' jugarán una nueva final de la Copa Carabao el próximo domingo 26 de febrero. Por ese motivo, Erick Ten Hag pondrá a su mejor oncena frente a las 'Urracas'. La alineación estaría conformada por jugadores como Bruno Fernandes, Lisandro Martínez, Marcus Rashford y Jadon Sancho.

Asimismo, el Newcastle hará lo propio pese a contar con algunas bajas en su equipo. Bruno Guimaraes, Miguel Almirón y Alexander Isak son futbolistas más destacados y esperan ganar el encuentro en el mítico Estadio Wembley en Londres. Esta será la primera gran final de la escuadra desde la de la Copa FA en 1999.

Lee también: Liverpool vs Real Madrid EN VIVO: historial de enfrentamientos en Champions League.

Karius vuelve a la portería

El entrenador Eddie Howe no podrá contar con Nick Pope para el partido del domingo, debido a que fue expulsado ante el Liverpool. Ante ello, puso a Martin Dubravka por el resto del compromiso, aunque el esloveno también quedó descartado porque hizo dos apariciones en rondas anteriores en el torneo mientras estaba cedido a los 'Diablos Rojos'.

El único guardameta disponible es Loris Karius, quien llegó al equipo el verano pasado. No obstante, el alemán no ha jugado desde febrero del 2021, pero al no haber más opciones, será titular. Algunos fanáticos del Newcastle recuerdan los errores que cometió frente al Real Madrid en el 2018, aunque esperan que él pueda ayudarlos a conseguir un título después de varios años.