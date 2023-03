Los Juegos del Hambre: conoce la nueva serie de Minecraft de IlloJuan y Eufonia

¡Nueva serie a la vista! Luego del rotundo éxito de la segunda edición de los Squid Craft Games, la comunidad de la plataforma de Twitch espera más del videojuego Minecraft. El equipo de la empresa Eufonia, organizadores de los Juegos del Calamar, presentaron su próximo gran proyecto, el cual es liderado por el streamer español IlloJuan.

Expectativa al máximo

En un meet and greet de los colaboradores de la empresa Eufonia, se llevó a cabo la presentación de la próxima serie de Minecraft. Se trata de Los Juegos del Hambre, evento que contará con el streamer español IlloJuan como organizador principal.

La noticia fue bien recibida por los fanáticos de la comunidad hispanohablante, quienes preguntaron sobre los streamers participantes en esta competencia. A través de su canal oficial de Twitch, el popular AuronPlay confirmó su presencia en el evento de Minecraft del creador de contenido malagueño. “Ahora vienen unos Juegos del Hambre realizados por Eufonia, que creo que al mando del proyecto está IlloJuan, supongo que me invitará, y yo creo que ahí estaré, porque me mola, creo que es muy divertido. Los Juegos del Hambre hechos por Eufonia, la verdad es que la idea me excita un poco, las cosas como son, si me invitan, pues ahí estaremos”, mencionó Auron.





Los Juegos del Hambre de Minecraft

Los detalles del formato del nuevo evento de Eufonia aún no se dieron a conocer, pero se sabe que será un Twitch Rivals. De acuerdo como lo confirmaron hace más de un año, IlloJuan e Ibai Llanos serán los principales impulsores de la serie. La fecha aún no está confirmada, pero se rumorea que contará con la presencia de numerosos creadores de contenido, al mismo estilo que los Squid Craft Games 2.