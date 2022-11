Luis Enrique y la amenaza a Ferran Torres: "Si marca y hace el gesto del chupete, no vuelve a jugar más"

Luis Enrique la vuelve a liar en su streaming. Esta vez, el técnico de la Selección de España habló sobre la posibilidad de ser abuelo y su respuesta se hizo viral en las redes sociales.

Este viernes, el estratega español volvió a realizar uno de sus populares enlaces en vivo por Twitch y, como es costumbre, respondió la mayoría de preguntas de los hinchas.

Una de ellas fue sobre la posibilidad de que Ferran Torres anotase un gol y celebre con el gesto del chupete. Ante ello, Luis Enrique fue categórico.

“Si marca me alegro mucho. Pero como haga ese gesto lo cambio y no vuelve a pisar el césped. Bromas las justas”, indicó el técnico de La Roja.

Sin duda, cada en vivo del exfutbolista del Real Madrid y Barcelona son sensación en las redes sociales. En una de sus primeras conexiones, habló sobre las relaciones sexuales en los futbolistas y aseguró que no estaba prohibido.

"Es algo muy normal. No le doy importancia. Mientras no te pegues una bacanal...", empezó diciendo el técnico de España. "Con los clubs están en su casa y me preocupa cero si lo hacen o no. Si lo hacen es porque les va bien. Con sentido común, cada uno con su mujer o con quien quiera. Entra dentro de la normalidad", complementó Luis Enrique.

"Si Ferran marca y hace el gesto del chupete, lo cambio al momento". Puro Luis Enrique. pic.twitter.com/d4SnzFo1VS — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 25, 2022