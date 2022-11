Luis Enrique y su nueva faceta como streamer: "Abro el móvil y me salen corazones, maravilla"

A tan solo un par de días para el inicio del Mundial Qatar 2022, el entrenador de España, Luis Enrique, sorprendió a todos al anunciar que entrará al mundo del streaming.

En conferencia de prensa, el estratega habló un poco de su nueva faceta y cómo se siente con este tipo de comunicación.

Luis Enrique en su faceta en el streaming

Si el objetivo de Luis Enrique era que toda la atención mediática se enfocara en él, pues ha cumplido. Durante una rueda de prensa en Palestina previo al viaje hacia Qatar para disputar la Copa del Mundo, el técnico español habló sobre su nueva etapa como influencer.

"No voy a comentar nada sobre este asunto, la presentación", respondió. "Os veo que estáis (la prensa) como sufriendo", continuó. "No os voy a atacar, intento trataros con educación, no pretendo provocar polémicas. Ahora tengo followers y no puedo hacer spoilers, pero volverá a pasar lo de siempre, tendréis material. Abro el móvil y me salen corazones por todos los lados, lo tenía que haber hecho antes".

El DT se mostró muy feliz por esta nueva etapa, pero también dejo claro que, si se termina aburriendo o no está del todo convencido, lo dejará.