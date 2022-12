Mauro Camoranesi y la vez que tomó desayuno gratis al confundirlo con Iván Zamorano

Mauro Camoranesi es uno de los jugadores que marcaron época con la selección de Italia y en la Juventus. Por ello es muy reconocido en el país europeo, aunque no siempre es así. El jugador contó recientemente una divertida anécdota que involucra a Iván Zamorano.

Durante el programa deportivo Los maestros, relató una situación que pasó en la ciudad de Milán. Mauro Camoranesi había ido por un día a dicha ciudad, y se hospedó en un hotel. La mañana siguiente, se despertó tarde para el desayuno y le dijeron que la cocina ya estaba cerrada.

“El cocinero me dice que lamentablemente la cocina está cerrada y que va a consultar con el gerente para saber qué se puede hacer. En eso pasa otro mesero, se para y me quedó mirando. Me preguntó si era el jugador y le dije sí”, relató Mauro Camoranesi.

Luego, el exfutbolista siguió contando que el mesero, después de haberlo reconocido, ordenó que le traigan todo lo que había pedido y que no se preocupara del resto. “Usted es un grande me dijo, usted hizo mucho por nuestra ciudad”.

Esto último sacó de cuadro al jugador, ya que él no había jugado en ningún momento para un equipo de Milán. La confusión le pareció rara hasta que el mesero le dijo: “Usted es un grande, ojalá haya más delanteros como usted”.

Mauro Camoranesi fue confundido con Iván Zamorano

El exjugador continuó con su relato y comentó que desayunó con todas las comodidades, lo único que le pidieron fue una foto al final de todo. Hasta ese momento, todavía no sabía con quién lo estaban confundiendo.

Finalmente, llegó el momento de la foto así que decidió posar junto con ellos. Al final comentó que el mesero le dijo “Gracias Zamorano”. Fue ahí que entendió que la confusión se trataba con el exjugador chileno Iván Zamorano.