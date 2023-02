México empató 1 a 1 ante Costa Rica en la Revelation Cup Femenil 2023

Resumen del partido México vs. Costa Rica

México igualó 1 a 1 a Costa Rica en la Revelation Cup Femenil 2023. Kiana Palacios del equipo mexicano fue la encargada de anotar el primer tanto al minuto 33. Sin embargo, Raquel Rodríguez perteneciente a las ticas no se quedó atrás y lanzó un batacazo que empató el marcador.

Tras este resultado, el cuadro charro obtiene 4 puntos al igual que Colombia.

¡Partidazo! La selección de México enfrentará este sábado 18 de febrero a la selección de Costa Rica por la segunda jornada de la Revelation Cup Femenil 2023. Este torneo internacional amistoso se llevará a cabo hasta el próximo martes 21 de febrero en el Estadio León, en el estado de Guanajuato.

La Previa: México vs Costa Rica por la Revelation Cup Femenil 2023

La ‘Tri’ Femenil viene de lograr un triunfo ajustado por 1-0 ante Nigeria en la primera jornada de la Revelation Cup Femenil 2023. La escuadra azteca no logró clasificarse a la Copa del Mundo Nueva Zelanda 2023, por lo que estará dispuesta a arriesgar todas sus cartas en este torneo amistoso.

Por su parte, las ticas llegan de un empate agridulce por 1-1 ante Colombia en la fecha 1 del campeonato femenino. La escuadra costarricense será una de las representantes de CONCACAF en el Mundial 2023, donde compartirán grupo con España, Japón y Zambia.

Posibles alineaciones: México vs Costa Rica por la Revelation Cup Femenil 2023

México: I. González, C. Ferral, A. Rodríguez, M. Zuazua, L. Ovalle, C. Jaramillo, K. Nieto, S. Mayor, S. Camberos, G. Espinoza, C. Corral.

Costa Rica: P. Tapia, L. Rodríguez, F. Villalobos, C. Sánchez, M. Benavides, C. Granados, D. Cruz, R. Rodríguez, K. Alvarado, M. Herrera, C. Venegas.

Horarios: México vs Costa Rica por la Revelation Cup Femenil 2023

México y Nicaragua: 04:00 p.m.

Ecuador, Perú y Colombia: 05:00 p.m.

Estados Unidos: 05:00 p.m. (EST)

Bolivia y Venezuela: 06:00 p.m.

Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile: 07:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

Dónde ver: México vs Costa Rica por la Revelation Cup Femenil 2023

El partido se jugará este sábado 18 de febrero en el Estadio León, en el estado mexicano de Guanajuato. Será transmitido a través de la señal de TUDN y por la señal de streaming de Vix+.