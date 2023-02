México vs Panamá EN VIVO por el Premundial Sub 17 Concacaf : horario y por dónde verlo por TV y streaming

Sigue una nueva jornada del Premundial Sub 17 Concacaf. Hoy, las escuadras del México vs. Panamá jugarán en el Estadio Doroteo Guamuch Flores por la tercera fecha del campeonato. Los canaleros no quieren perder el paso y planean dar el golpe frente al combinado azteca.

Mientras, que 'El Tri' desea seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, razón por la cual pondrá a sus mejores jugadores para quedarse con el fin de quedarse con los tres puntos.

La previa: México vs. Panamá Premundial Sub 17 Concacaf

Los dirigidos por Raúl Chabrand se mantienen en lo más alto de su grupo con 6 unidades, con 11 goles de diferencia. Es por ello que el cuadro charro buscará seguir con su buena racha después de sus triunfos frente a Guatemala y Curazao.

Asimismo, el equipo de Michael Stump también tuvo un buen desempeño en las dos primeras fechas de la competencia. Y es que a pesar de no ser los favoritos, hoy saldrán a la cancha a dar la sorpresa ante los aztecas para definir qué selección se quedará en el primer lugar.

Posibles Alineaciones México vs. Panamá Premundial Sub 17 Concacaf

México: Bedolla, Romero, L. Navarrete, K. García, Suárez, I. Martínez, Urías, Lomelí, Barajas, Álvares y Carrillo.

Panamá: M. Romero, E. Díaz, Jiménez, Krug, Hall, González, Ryce, Nereida Garth, Abdiel Moreno, J. Rodríguez y Walder.

Horarios México vs. Panamá Premundial Sub 17 Concacaf

México y Nicaragua: 4:00 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p.m.

Estados Unidos: 5:00 p.m. (EST)

Venezuela y Bolivia: 6:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y Argentina: 7:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

Donde ver México vs. Panamá Premundial Sub 17 Concacaf

El partido se realizará en el Estadio Doroteo Guamuch Flores en la Ciudad de Guatemala y será transmitido a través del servicio de streaming Star Plus para Latinoamérica y Vix en Estados Unidos.

¡VICTORIAAA!💪🏼#PanamáSub17🇵🇦 venció 4️⃣-0️⃣ a la selección de Curazao🇨🇼 y logró su clasificación a los octavos de final del Campeonato Masculino Sub-17 de Concacaf🏆.



🇵🇦 4-0 🇨🇼

⚽️Kevin Walder 7’ y 33’, Juan Hall 39’, Érick Díaz 50’#TodosSomosPanamá👊🏻 pic.twitter.com/rmTQ5yPPzG — FEPAFUT (@fepafut) February 14, 2023