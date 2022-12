Miguel Layún se queda en el América para disputar la temporada 2023

“Layún se queda” fue el mensaje escrito por el club América en su cuenta oficial de Twitter, y es que el lateral Miguel Layún decidió continuar su camino con las ‘Aguilas’, aun con la importante reducción de sueldo. El jugador mexicano llega en el contexto de la salida de ‘Memo’ Ochoa del club.

Miguel Layún: “Desde mi primer arribo yo dejé el 50% del salario”

En una entrevista con el medio deportivo TUDN, el futbolista mexicano comentó que habló con los directivos de América sobre la reducción de su sueldo. Ante esto, el lateral de México en Rusia 2018 aseguró que eso no era un problema para él, ya que no estaba en las ‘Aguilas’ por el dinero: “Las condiciones son bastante favorables para el club y los objetivos, sin temor a decirlo, me hablaron de una rebaja salarial importante, les dije que para mí eso no era un problema, que yo no estaba en este club por dinero, lo saben desde el día uno, cuando se abrió la posibilidad de volver al América, desde mi primer arribo yo dejé el 50% del salario, no es para darme golpes de pecho”.

Miguel Layún: “Tengo muchas cosas por aportar”

Por otro lado, Miguel Layún apuntó que tiene mucho que aportar al América y, con la llegada de los jóvenes, es normal ver que tienen más influencia en el equipo y lleguen con ritmo de competencia: “En este momento siento que tengo muchas cosas por aportar, vienen muchos jóvenes, es normal que vengan con una participación mayor, salvo los jugadores de clase mundial como Modric, Messi, de ahí en fuera los que somos mortales, es normal que vengan empujando fuertes”.

“Salimos y no importa la adversidad que hay allá afuera, salimos a ganar este partido. ¿Quedó claro?”, fue lo dicho por Miguel Layún en el vídeo subido por América, en donde les hablaba a los jugadores en vestuario. Esta renovación llega en el contexto de la salida de Guillermo ‘Memo’ Ochoa, quien vino de jugar el Mundial Qatar 2022 y fichó por Salernitana de la Serie A de Italia.