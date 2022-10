Seattle Sounders FC anunció que ya se encuentra tomando decisiones importantes para la conformación del plantel 2023. Cabe resaltar que son 23 los jugadores que actualmente tienen contrato hasta la siguiente temporada, sin embargo, habría dos bajas importantes que hasta el momento no continuarían siendo parte del club inglés.

Garth Lagerwey, gerente general y presidente del departamento de fútbol, señaló que el 2022 siempre será recordado por toda la hinchada. “El 2022 será recordado como el año en el que Seattle Sounders FC se consolidó en los libros de historia al ganar el título de la Liga de Campeones de Concacaf 2022”, dijo el mandamás del club.

Asimismo, aseguró que la tristeza por no haber clasificado a los PlayOffs no se irá de la noche a la mañana, más aún cuando es la primera vez que esto pasa. “Eso no quita la decepción de perdernos la postemporada por primera vez en la historia del club, sin embargo, ya estamos en medio de los preparativos para recuperarnos el próximo año”, agregó.

No obstante, aprovechó la oportunidad para agradecerles a los hinchas y figuras del plantel por siempre estar presentes en las buenas y en las malas. “Me gustaría agradecer a nuestros jugadores por su arduo trabajo durante toda la temporada, así como al personal por sus contribuciones todos los días. También me gustaría agradecer a todos nuestros aficionados por su apoyo enfático al club durante todo el año, esta temporada y todas las temporadas”.

¿Qué jugadores le dirán adiós al Seattle Sounders?

Luego de que el club inglés no le renovara, una de las bajas confirmadas es la del delantero Will Bruin, quien luego de cuatro años tendrá que decirle adiós a uno de los equipos que lo vio crecer profesionalmente. Además, quien tampoco volverá será el lateral Jimmy Medranda, esto debido a que su contrato finalizó esta temporada y en la interna no hubo intención alguna para que se quedara.

