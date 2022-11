Mundial Qatar 2022: aficionado se emociona al encontrar cerveza, pero se asusta con los precios [VIDEOS]

Faltan pocos días para el Mundial Qatar 2022 y miles de aficionado están llegando a tierras árabes para alentar a su selección. Sin embargo, y a diferencia de otras copas del mundo, los hinchas se han llevado una amarga sorpresa: el alto precio de las bebidas alcohólicas.

Así lo dio a conocer el periodista Gerardo Velásquez de León, quien mostró en un video publicado en TikTok dónde pueden encontrar los hinchas cerveza y el precio que tienen.

Las cervezas en Qatar

Desde que se anunció que el mundial se celebraría en Qatar, muchos aficionados se preguntaron si la decisión fue la correcta, pues dicha nación es conocida por ser muy conservadora.

Sin embargo, el gobierno ha asegurado que no serían tan estrictos con los turistas. Y ahora que no falta mucho para el inicio del torneo, los aficionados están comprobando que si lo dicho por las autoridades es verdad. Lamentablemente, parece que no todo es color de rosas, pues las bebidas alcohólicas solo se pueden comprar en lugares autorizados (bares de hoteles y restaurantes).

Por ello, un periodista decidió caminar por los alrededores y ver si podía encontrar un sitio donde vendan cervezas. Luego de varias horas de caminata, pudo llegar al Fan Fest en Doha. Ahí, logró visualizar un punto de venta de cervezas para los aficionados. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa cuando vio los precios de cada botella.

Cuando subió su video a TikTok, sus seguidores dijeron que cada una valía entre los 14 y 15 dólares, algo que ellos consideraban un poco excesivo.