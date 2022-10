Mundial Qatar 2022: Camerún todavía no tiene camiseta para la Copa del Mundo

Cada vez más se acerca noviembre y algunas de las selecciones más importantes del planeta se están alistando para el Mundial Qatar 2022. Sin embargo, una de ellas presenta serios problemas con el tema de su indumentaria y se trata del combinado nacional de Camerún, siendo los únicos hasta el momento que no tienen camisetas para el torneo.

Esto se debe a que la federación camerunesa tiene un nuevo proveedor, pero no ha recibido respuesta sobre cuando tendrán su uniforme listo a menos de un mes para la justa mundialista.

Problemas por las camisetas

Mientras algunas selecciones ya están presentando su lista de convocados para Qatar 2022, el equipo camerunés está envuelto en serios problemas luego de que terminaron contrato con su proveedor francés Le Coq Sportif el pasado 1 de julio, seis meses después de haber elegido a Samuel Eto'o, uno de sus máximos ídolos y goleador histórico de dicha selección, como el nuevo presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol.

El acuerdo entre la FECAFOOT y el proveedor francés llevaba 2 años y medio, pero la relación llegó a romperse porque la federación "ha decidido poner fin a la colaboración con el fabricante de uniformes Le Coq Sportif", decía un comunicado.

La respuesta del proveedor no se hizo de esperar: "Le Coq Sportif desea expresar su gran sorpresa por el comunicado de prensa nacional e internacional emitido por la FECAFOOT en el que anuncia el fin de su colaboración con nuestra marca al término de la Copa de Naciones Femenil".

La marca escogida fue One All Sports, quien es conocido en el mundo del deporte motor, y tendrán un acuerdo por tres años. La oferta de ellos tenía incluida un autobús VIP, pero hasta el momento no se presentaron diseños para el mundial que se disputará en noviembre.