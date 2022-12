Mundial Qatar 2022: Hakimi Achraf dedicó celebración a Sergio Ramos

Una hazaña más se ha vivido en el Mundial Qatar 2022. Marruecos venció en la tanda de penales a España y logró clasificar a los cuartos de final del torneo. El encargado de ejecutar el penal definitorio para el cuadro africano fue Hakimi Achraf quien celebró de una forma muy peculiar.

La curiosa celebración de Hakimi Achraf

Gracias a que el arquero Bono logró tapar dos penales, Hakimi tenía en sus pies la victoria de su país. Caminó con tranquilidad desde la media cancha hasta el punto de penal y se paró en frente del arquero Unai Simón. Cuando todos pensaron que aseguraría el disparo con un misil, el jugador del PSG tuvo la sangre fría de picar el balón para vencer al arquero español.

Inmediatamente después, el lateral realizó una celebración muy peculiar como si fuera un pingüino. Al principio, no llamó mucho la atención, puesto que todas las luces iban al hecho histórico que habían conseguido al clasificar a los cuartos de final de este torneo.

Sin embargo, las redes sociales se encargaron de darle sentido y contexto a esa celebración. Varios videos que se han hecho virales mostraron que Achraf celebra de la misma manera con Sergio Ramos en el PSG.

¿Indirecta de Hakimi a Luis Enrique?

Esto quedaría como una simple dedicatoria hacia su compañero de equipo, pero repercute en la prensa debido a la nacionalidad del jugador y el contexto previo que hubo por la ausencia de Ramos en la convocatoria de España.

Prensa deportiva de dicho país aseguraba que Luis Enrique cometió un error al no llevar al defensor de 36 por lo que ahora toman el gesto de Hakimi como una indirecta hacie el entrenador por no llevar a su compañero. Por el momento, el jugador no se ha pronunciado al respecto y solo él sabe el significado de su celebración.