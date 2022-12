Mundial Qatar 2022: hincha argentino se levanta de su silla de ruedas para animar a su selección

El Mundial Qatar 2022 es una fiesta que se celebra en todas partes del mundo, sobre todo en Argentina, donde los hinchas están muy ilusionados de lo que pueda hacer su selección.

El equipo de Lionel Messi logró clasificar a los cuartos de final luego de ganarle a Australia por 2 a 1 y los fanáticos demostraron que no hay nada que les impida animar a la Albiceleste, como el caso de un joven que se olvidó de sus dolencias y se unió a la barra.



Joven se levanta de su silla de ruedas para alentar a Argentina

En un video compartido por el medio argentino (@tycsports) en Instagram, se muestra como un grupo de hinchas saltaban y cantaban, celebrando la victoria de Argentina ante Australia.

Lo que más llamó la atención fue un hincha que estaba en silla de ruedas, quien sorprendió levantándose, con dificultad, pero con muchas ganas de poder unirse a los demás.

En las imágenes se puede ver como otros hinchas lo ayudan a saltar por unos segundos, antes de ayudarlo a sentarse nuevamente. El joven se ganó el respeto del resto de hinchas, quienes lo aplaudieron y animaron.

La respuesta de los usuarios

El video del hincha se hizo viral en TikTok y logró alcanzar los 34.5 mil reproducciones. Asimismo, los internautas aprovecharon para comentar al respecto y felicitar al joven por su amor por la camiseta.

“En la hinchada saltamos todos”, “No existe límites jaja me encanta”, “Que lindo ser argentino”, “Aguante la selección”, “Que grande, bendiciones para ese chico”, “Así es el argentino, si no puedes no pasa nada, nosotros te incluímos”, fueron algunos comentarios en la publicación.