Mundial Qatar 2022: hincha ecuatoriano hace gesto dinero en pleno estadio y qataríes lo mandan a callar

La Selección de Ecuador derrotó 2-0 a Qatar en el primer partido de la Copa del Mundo 2022. Sin embargo, la imagen de la jornada la protagonizó un hincha ecuatoriano, quien tuvo un gesto provocador que casi genera una gresca en las tribunas.

En unas de las gradas del estadio Al Bayt, en Al Khor, a 50 kilómetros al norte de Doha, uno de los hinchas del seleccionado sudamericano realizó un llamativo gesto con las manos mientras decía "plata".

La provocativa acción generó molestias en los qataríes que se encontraban cerca y no dudaron en increpar al hincha del ‘Tri’ por su actitud. "Shut up, shut up", indicó uno de los hinchas locales. El ecuatoriano, al darse cuenta, hace con sus manos el gesto de calma y pide tranquilidad.





¡NO LES GUSTÓ NADA! ❌👎🏽



🎥 En el partido inaugural de Qatar 🇶🇦 vs Ecuador 🇪🇨, un hincha sudamericano hizo el gesto de plata 💵 y a los locales no les cayó para nada bien e intercambiaron algunos insultos 🤐 pic.twitter.com/SmH80bO89w — Marketing Registrado (@MktRegistrado) November 20, 2022