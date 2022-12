Mundial Qatar 2022: Hinchas Marroquíes no encuentran ticket para el partido frente a Francia

El partido de Marruecos contra Francia que se realizará en las próximas horas rumbo a la final del Mundial Qatar 2022 ha generado gran emoción en todos sus seguidores, razón por la cual miles de hinchas están desperados por asistir a este increíble encuentro.

Pero, a través de las redes sociales, se difundió un informe del programa español “El Chiringuito” en donde el periodista deportivo Josep Pedrerol afirma que infinidades de seguidores del cuadro marroquí se encuentran muy desanimados y desesperados ante la falta de tickets para el torneo.

“Más fácil es encontrar agua en el desierto de Qatar, que conseguir una entrada para el partido de Marruecos vs. Francia”, señaló Amine Birouk el jefe de redacción de Radio Mars.

Pero no solo eso, miles de aficionados de “Los Leones de Atlas” señalan que no solo vienen desde hace días tratando de conseguir entradas, sino, además, que la federación les había prometido brindárselas, pero hasta el momento no saben nada.

“Dijeron que íbamos a tener entradas para el partido cuando aterrizáramos, pero no tuvimos ni entradas ni información”, comentó un seguidor de Marruecos.

Otros de ellos aseguran que ya las consiguieron, pero a un precio exorbitante, pues no les quedó que adquirirlas en el mercado negro, ya que todos desean vivir este histórico momento en el estadio.

🇲🇦🇫🇷 𝑬𝑵 𝑩𝑼𝑺𝑪𝑨 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝑬𝑵𝑻𝑹𝑨𝑫𝑨 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝑴𝑨𝑹𝑹𝑼𝑬𝑪𝑶𝑺-𝑭𝑹𝑨𝑵𝑪𝑰𝑨



😳”Es más fácil encontrar agua en el desierto”. Esta frase define lo complicado que es encontrar una.



Hay preocupación. #JUGONES pic.twitter.com/xa4OZLcoFR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 14, 2022