Mundial Qatar 2022: Javier Aguirre afirma que el nivel de la liga mexicana es mediocre

México perdió por 2 a 0 contra Argentina en el Mundial Qatar 2022 y este resultado los puso sobre la cuerda floja, ya que están obligados a ganar contra Arabia Saudita para avanzar a la siguiente fase.

Javier Aguirre habló sobre el nivel del torneo mexicano

La derrota ante el cuadro sudamericano 'ha traído bastante cola' en la prensa deportiva de dicho país. Muchos salieron a criticar no solo lo mal que jugó el ‘Tri’, sino, además, de echarle la culpa al equipo mexicano.

Javier Aguirre fue una de esas personas, quien no dudó en señalar a los culpables de esto. “Es muy difícil explicar que no haya ascenso y descenso. Es muy difícil explicar que el puesto 12 pueda ser campeón. Es muy difícil de explicar porque no sucede en Alemania ni Italia”.

Cuando tuvo que hablar del nivel de dicha liga, puso de ejemplo al jugador Pierre Gignac quien es ídolo en México, pero en Europa, era uno de los jugadores suplentes de su equipo. “Para que se den cuenta del nivel que existe y lo que ven de México en el exterior”, comentó.

Javier Aguirre criticó el formato de la Liga MX

Asimismo, aseguró que ante los ojos del mundo, México no es favorito ni en este Mundial ni a las competencias que van sus equipos. “Las apuestas a nivel mundial le daban un 160 a 1 a México de ser campeón. Es decir, no somos favoritos para ser campeones del mundo en este mundial ni a las competencias que vamos”.

Sin embargo, no todos sus comentarios fueron crítica, pues el entrenador destacó la infraestructura, la inversión y los estadios que existen en México y que muchos quisieran tener. Javier Aguirre señala como principal responsable al formato de la liga la cual permite ser campeón a un equipo que no termina primero en el acumulado.