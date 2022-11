Mundial Qatar 2022: Kun Agüero revela su pronóstico de los equipos que llegarán a octavos

Sergio Agüero ya se encuentra en Qatar para vivir de cerca el Mundial de Fútbol. Y es que, luego de participar en tres mundiales, el argentino tendrá la oportunidad de vivirlo fuera de las canchas. Como se recuerda, el ‘Kun’ tuvo que retirarse del deporte por un problema de salud y ahora se dedica a las redes sociales, en dónde interactúa tanto con sus hinchas como otros streamers.

Lee también: Qatar 2022: ¿Qué significa la frase “anular mufa”?



Tras el inicio de este evento deportivo con la victoria de Ecuador ante el anfitrión por 2 a 0, el exfutbolista se animó a compartir un video a través de sus cuentas oficiales con el fin de hablar sobre quienes serán los 16 equipos que pasarán a octavos de final.

El pronóstico del Kun Agüero

Este domingo, Kun Agüero pudo ver por la televisión la inauguración de la Copa del Mundo y el primer partido, entre Qatar y Ecuador. Horas más tarde, el argentino compartió su pronóstico acerca de los equipos que pasarán a la siguiente ronda del torneo.

Cabe recalcar, que el ex delantero del Barcelona aseguró que la Selección Albiceleste “tiene que pasar” y que México será el otro equipo que puede clasificar.

“Ya arrancó el Mundial. Ya ganó Ecuador, 2-0 a Qatar. Yo creo que ahí (en el Grupo A), Ecuador y Holanda pasarían. Después, en el Grupo B, Inglaterra y Estados Unidos, ponen ustedes el primero y segundo. Argentina y México (en el Grupo C). No voy a decir quién primero y quién segundo, ya ustedes también pueden decidir, pero Argentina tiene que pasar. En el Grupo D, Dinamarca y Francia. En el Grupo E, España y Alemania, En el Grupo F, Bélgica y Croacia. Brasil y Suiza (en el G). Y Portugal y Uruguay (en el H). Ahí está mi opinión. No sé ustedes. Vamos, Argentina”, compartió el deportista.

Los partidos de Argentina en el Mundial

Argentina llega a Qatar 2022 como una de las selecciones favoritas de la Conmebol, junto a Brasil de Neymar y compañía.

Lee también: Neymar llega a Qatar con uniforme con seis estrellas en su escudo y genera revuelo en las redes [FOTO]



El equipo de Lionel Messi conforma el Grupo C y debutará el martes 22 de noviembre ante el equipo de Arabia Saudita. Posteriormente, se enfrentará a México el sábado 26 de noviembre y su último partido será ante Polonia el miércoles 30 de noviembre.