Mundial Qatar 2022: Medio internacional acusa a gobierno de Irán de amenazar a jugadores

El Mundial Qatar 2022 podría verse ‘manchado’ luego de las acusaciones hacia el Gobierno Iraní, pues estarían amenazando a sus seleccionados en la máxima justa mundialista. Y es que, a través de un informe que realizó un medio de comunicación se dio a conocer una terrible noticia que sorprendió a todo el mundo.

Gobierno de Irán habría amenazado con torturar a familias

Según fuentes de CNN, el gobierno de Irán no estaría de acuerdo con las protestas realizadas por los jugadores de su selección, razón por la cual los amenazaron con torturar y/o encarcelar a sus familias si no tienen un comportamiento adecuado.

La información del medio apunta que la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) estarían observando el partido de hoy frente a Estados Unidos, con el fin de ver si hay alguna acción respecto al himno nacional o si se unían a alguna protesta política en contra del gobierno Teherán, pues recientemente se han realizado diversas manifestaciones en diferentes ciudades de Irán tras la muerte de Mahsa Amini.

Esta amenaza llega en medio del partido decisivo de la selección de Irán, quienes se encuentran segundos en el grupo B con tres puntos. Estados Unidos tiene dos y sólo le vale la victoria para pasar a la siguiente fase. Por otro lado, Inglaterra está primero con cuatro puntos y enfrentará a Gales que sólo ha sumado una unidad.

¿Qué pasó con Mahsa Amini?

Según información de prensa internacional, Mahsa Amini murió mientras estaba en custodia de la policía local. Como se recuerda, la joven fue arrestada debido a que no tenía el velo colocado de forma correcta.

El padre de la víctima señaló que los médicos no dejaron que vea el cuerpo de su hija, y le informaron que había sufrido un paro cardíaco, pero, además, que cayó en coma.

"Están mintiendo. Están diciendo mentiras. Todo es mentira... no importa cuánto rogué, no me dejaron ver a mi hija", fue lo que dijo Amjad Amini a la BBC Persia, y acusó que el cuerpo de su hija en el velorio estaba envuelto, exceptuando los pies y la cara. Asimismo, notó que Mahsa Amini tenía moretones en los pies.