Mundial Qatar 2022: Óscar Ruggeri cree que mexicanos deben apoyar al ‘Tata’ Martino

Óscar Ruggeri es uno de los futbolistas más reconocidos de Argentina, no solo por ser el campeón mundial en México 86 junto a Diego Armando Maradona, sino, además por ser el subcampeón del Mundial de Italia 90.

Recientemente, el ahora comentarista habló sobre el próximo encuentro entre Argentina y México por el Mundial Qatar 2022, destacando que los hinchas deberían apoyar a su compatriota, el ‘Tata’ Martino.

Óscar Ruggeri sobre la selección de México: “Los mexicanos tienen que apoyar a su técnico”

Óscar Ruggeri, en conversación con TUDN, pidió a los hinchas mexicanos que deben apoyar al ‘Tata’ Martino, al ser este un partido importante para las selecciones de Argentina y México.

Asimismo, destacó que el encuentro será difícil para ambos y que el desempeño de las selecciones depende es esta primera fecha:

“Escuché cosas, tienen que apoyar, va a jugar la Selección de México y los mexicanos tienen que apoyar a su técnico y jugadores, y ganar el primer partido que es importantísimo (…) Complicado como siempre, siempre, fueron duros los partidos contra México, nos costó muchísimo siempre pero bueno, va a depender mucho del triunfo del primer partido. Ustedes saben que ganar el primer partido es importantísimo”, afirmó.

Óscar Ruggeri habló sobre su amigo Ricardo Gareca

Por otro lado, el exfutbolista habló de su amigo Ricardo Gareca, ex DT de la selección peruana, destacando que el técnico argentino no quiso ir a Qatar porque iba a recordar la eliminación de Perú en manos de Australia.

“Él no quería venir porque lo iba a recordar. Estuve charlando bastante con el flaco antes de venirme, le pregunté si iba a venir y me dijo que no porque le iba a doler, no tener que dirigir un partido acá cuando estuvieron justo allí. Con todo el dolor en el alma porque Perú merecía estar acá", contó a diario local.