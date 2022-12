Mundial Qatar 2022: ¿Por qué Mbappé oculta marca de cerveza que patrocina el certamen?

El jugador Kylian Mbappé es una de las figuras del Mundial Qatar 2022 y así lo demuestra en todos sus partidos. De hecho, en tres encuentros que jugó Francia, el jugador del PSG ha recibido el trofeo “Man of the Match” por su extraordinaria participación.

Kylian Mbappé oculta marca de cerveza en premio

Ahora bien, el hecho de que Mbappé reciba un trofeo así no es raro, lo raro es la acción que hace el francés al momento de recibir el trofeo. Resulta que Kylian tapa la marca de cervezas que patrocina dicha distinción.

Al principio se pensó que fue una casualidad, pero quedó claro que el jugador lo hace de manera adrede. Al punto de que el extremo salió a informar de que asumirá las multas impuestas por este tipo de acciones.

Resulta que el jugador no quiere que su imagen sea vinculada con empresas que no promueven una vida sana. Anteriormente, se ha alejado de patrocinios como Coca-Cola, KFC y Belin. El caso más reciente es con esta marca de cervezas.

Jugadores que siguieron la tendencia de Mbappé

Esta tendencia que comenzó con Mbappé la están siguiendo más jugadores como Achraf Hakimi, Hakim Ziyech de la Selección de Marruecos, quien posaron con el trofeo, pero también ocultaron la marca. El motivo de ellos se dice que podría ser también por la religión que practican que es el Islam. Otros jugadores que hicieron lo mismo fueron Wabhi Khazri de Túnez, Roozbeh Cheshmi de Irán, Aissa Laidoun de Túnez y Vincent Aboubakar de Camerún.

Queda claro que Mbappé no quiere ser vinculado con alguna marca que no promueva la vida sana. No se sabe la cantidad de dinero que tendrá que pagar por no acatar las reglas de la FIFA, pero lo más seguro es que el francés seguirá siendo la figura del partido cada vez que juegue Francia y seguirá ocultado la marca de cerveza.