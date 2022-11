Mundial Qatar 2022: Selección Uruguaya realiza asado en lujoso hotel [VIDEO]

Faltan pocos días para el Mundial y los seleccionados de diferentes países ya se encuentran concentrados en Qatar para realizar sus entrenamientos con el fin de esperar su ansiado debut en la Copa del Mundo. Cada selección tiene sus propias tradiciones, como es el caso de la Selección de Uruguay y su famoso asado. Por lo que, en este evento deportivo no podía faltar.

Lee también: Mundial Qatar 2022: Entrenadores que jugaron una Copa del Mundo antes de dirigir a sus selecciones



Uruguay realiza asado previo a su debut

La delegación llevó al país de medio oriente 900 kilos de carne. Solo esperaron la llegada de Agustín Canobbio para que el grupo estuviera completo y se realizara el asado en Abu Dhabi.

Este tuvo lugar en el lujoso hotel Park Hyatt, en el que también están hospedados pilotos de Fórmula Uno que van a correr en el Grand Prix de Abu Dhabi. En el asado estuvo toda la delegación, donde el presidente de la federación Ignacio Alonso dio sus últimos mensajes previo al debut.

Asimismo, también hubo lugar para las bromas del profe Ortega con Edison Cavani y Lucas Torreira. El preparador físico confesó que quería a Cavani para el Atlético de Madrid, pero no sucedió: “Yo lo quise tener varias veces, pero no pude, no me daba el dinero, ¿qué iba a hacer? No me daba el dinero del club. Y no pude. A ver, me dio para este señor”, dijo abrazando a Lucas Torreira, antes de agregar: “y quedé loco de la vida, salí campeón”.

Cabe recalcar, que la celeste lo ha organizado anteriormente en el Mundial de Sudáfrica de 2010 y en Rusia 2018.

El secreto del asado de Uruguay

Los asados para la Selección Uruguaya son un momento muy importante, así lo reveló el intendente Claudio Pagani, en las páginas del libro Maestro, el legado de Tabárez, donde narran intimidades de el vestuario de La Garra Charrúa.

Lee también: 'Qatar 2022': Periodista argentino bate récord en cubrir Copas del Mundo



Al parecer, los jugadores decidieron hacer un fogón en el suelo para reunirse y poder hablar. “Se avecinaba un recambio generacional en el grupo de la Selección, entonces todo lo que fuera lugar de reunión tenía un valor agregado. Ese lugar fue un anclaje importante para ellos, al punto tal que cuando viene gente de otras asociaciones mostramos el parrillero con tanto orgullo y se van con eso de que acá hay tanta pasión. Y cuando les mostramos el fogón, donde yo les cuento lo que culturalmente significa para nosotros prender un fueguito, no lo pueden creer”, acotó.