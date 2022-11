El fútbol y la música van de la mano y Spotify quiso ingresar en el ambiente futbolístico recopilando las mejores canciones de todos los mundiales.

Por ello, lanzó recientemente un listado con las 30 canciones más recordadas de todas las ediciones mundialistas.





El playlist de Spotify

FIFA world cup anthems o traducido al español Himnos de la copa mundial de la FIFA es el nombre del playlist que ya se encuentra disponible en la plataforma.

“Sintoniza y revive la emoción de los años dorados de la Copa Mundial de la FIFA con nuestras listas de reproducción semanales, que celebran los sonidos del torneo”, señala Spotify.

Entre las 30 canciones destacan la canción oficial para el Mundial Qatar 2022, así como los recordados clásicos: 'Waka Waka', interpretada por Shakira para el Mundial de Sudáfrica 2010, 'Were are One' de Jennifer López, Pitbull y Claudia Leitte para Brasil 2014, 'La Copa de la Vida' de Ricky Martín, etc.

Asimismo, se encuentran los temas de artistas como Nicky Jam, Ozuna, Demi Lovato, entre otros.

Cabe indicar que esta iniciativa parte de la mano de la FIFA, que con la plataforma streaming llamada FIFA Sound junta los grandes éxitos de los mundiales que se irán escuchando durante el inicio del torneo de fútbol que empezará el 20 de noviembre.

Algunas grandes ausencias

El lanzamiento de este playlist enciende los ánimos de todo el planeta a pocos días del inicio del Mundial. Sin embargo, los hinchas argentinos se han mostrado un tanto disconformes, ya que en la elección no aparece ningún tema vinculado a los eventos deportivos o canciones interpretadas por sus connacionales.

Por ejemplo, recuerdan claramente la canción "Me das cada día más" de Valeria Lynch, la cual se relaciona con la gran actuación de Diego Armando Maradona en el Mundial México 1986.

Además, también destaca la ausencia de "Un'estate italiana", el tema creado para el Mundial Italia 90.